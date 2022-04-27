شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة 9 آلاف عامود إنارة بشوارع وميادين الطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشاريع برنامجاً مكثفاً لصيانة أعمدة الانارة والإضاءة التجميلية بالشوارع والأحياء، بالإضافة إلى دعم وتوسعة شبكة الإنارة بأعمدة جديدة بمختلف المقاسات، واستبدال أعمدة قديمة بأعمدة جديدة.

ويأتي هذا البرنامج ضمن خطط الأمانة للصيانة الدورية والتي تشمل كافة المرافق والخدمات البلدية، وتعزيزاً لبرنامج ومبادرة تحسين المشهد الحضري والقضاء على التشوهات البصرية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان.

وأوضحت وكالة المشاريع أن البرنامج المنجز خلال الشهر الحالي بمتابعة أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي شملت صيانة وفحص أكثر من ٩٠٠٠ عامود للإنارة بأحياء وشوارع المدينة حيث نفذت الفرق الميدانية أعمال فحص التمديدات الكهربائية وموزع الكهرباء والمصابيح وأغطية أعمدة الإنارة وتركيب وصيانة الفوانيس والإضاءات التجميلية.

علاوة على تغيير أعمدة بالكامل لتعرضها للتلف جراء حوادث السيارات، كما وتفاعلت فرق العمل الميدانية مع بلاغات الانارة وانطفاء الأعمدة والواردة عبر هاتف العمليات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي، ومنصات الأمانة للتواصل مع الأهالي، حيث تم معالجة كافة البلاغات الواردة بشكل فوري ويضمن استمرارية ادائها.

وبينت الأمانة أنه تم تركيب أكثر من 80 عمود إنارة جديد بعدد من الشوارع الرئيسية، ضمن خطط توسعة شبكة الانارة للمدينة وتركيب أعمدة اضاءة إضافية لرفع كفاءة شبكة الانارة العامة في المحافظة، كما تم دعم الإنارة للأنفاق والجسور والساحات والميادين ومداخل ومخارج المدينة وعدد من المواقع السياحية.

وأشارت الأمانة إلى أن خطة العمل تواكب الحاجة المستقبلية والنمو العمراني المضطرد، للمحافظة في مختلف المحاور، وتضمن التسهيل على الأهالي وراحتهم.