ليلة القدر.. هل هي مختصّة بليلة 27؟.. الشيخ سعد الشثري يوضح

محمد بن مسعود - الدمام - أجاب الشيخ الدكتور سعد الشثري، على سؤال ورد لبرنامج “فتاوى” المعروض عبر شاشة قناة السعودية، يقول: هل ليلة القدر مختصّـة بليلة 27؟

ليلة 27

وفي إجابته قال: نحمد الله أن جعل لنا هذه الليلة المباركة التي هي خير من ألف شهر، مؤكدًا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص العشر الأواخر بعبادات أكثر وذلك لأن ليلة القدر فيها.

وأضح الدكتور سعد الشثري، أن ليلة القدر ليست مختصة بليلة دون غيرها من الليالي، مؤكدًا أنها تتنقل ما بين سنة وأخرى، لكن الثابت هي أنها في العشر الأواخر.

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ليلة القدر

وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات، قال لأصحابه: “من كان متحريا ليلة القدر، فليتحرها في السبع الأواخر”، وفي سنة أخرى قال فيما جاء عن أبي سعيد الخُدْري -رضي الله عنه-: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يَعْتَكِفُ في العَشْرِ الأَوْسَطِ من رمضان. فاعتكف عامًا، حتى إذا كانت لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ -وهي اللَّيْلَةُ التي يخرج من صَبِيحَتِهَا من اعتكافه- قال: من اعتكف معي فَلْيَعْتَكِفِ العَشْرَ الأَوَاخِرَ فقد أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثم أُنْسِيتُهَا، وقد رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ من صَبِيحَتِهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، والتمسوها في كل وِتْرٍ. فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تلك الليلة، وكان المسجد على عَرِيشٍ، فَوَكَفَ المسجد، فَأبْصَرَتْ عَيْنَايَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعلى جَبْهَتِهِ أَثَرُ المَاءِ وَالطِّين من صُبْحِ إحْدَى وَعشْرِيْنَ»، وهذا يدل على أنها ليست مختصة بـ 27.