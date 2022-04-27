بالصور.. الرئيس المصري يفتتح مسجد الحسين بعد التجديد في القاهرة

محمد بن مسعود - الدمام - افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسجد الحسين، في القاهرة، بعد أعمال التجديد التي شملها المسجد.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية، إن السيسي افتتح مسجد الحسين بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد بما في ذلك المقصورة الجديدة للضريح الشريف للأمام الحسين.

وشارك السيسي في الافتتاح، السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، ورافقه الأمراء من أشقائه وأنجاله، منهم الأمير جوهر عز الدين، والأمير جعفر الصادق سيف الدين، وكذلك مفضل محمد حسن، ممثل السلطان بمصر.

وأعرب الرئيس المصري عن تقديره لسلطان طائفة البهرة بالهند مفضل سيف الدين لجهوده واهتمامه الدائم تجاه أضرحة آل البيت.

ويأتي تطوير مسجد الحسين في إطار توجيهات السيسي بترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصة أضرحة الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب، وذلك بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية، وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات.