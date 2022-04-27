فرع الشؤون الإسلامية بالجوف يهيئ المصليات والجوامع لصلاة العيد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف جميع الاستعدادات بتهيئة 93 جامعا، و26 مصلى مكشوفا في منطقة الجوف لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وأوضح مدير الفرع محمد الدخيل أن الجوامع والمصليات بالمنطقة باتت جاهزة -بإذن الله-لاستقبال المصلين وأداء صلاة العيد، كما تمت تهيئة الأماكن المخصصة للنساء في المصليات المكشوفة وفي الجوامع.

مبينا أنه تم تجهيز 37 جامعا و6 مصليات مكشوفة في مدينة سكاكا، وفي محافظة القريات تم تهيئة 15 جامعا و7 مصليات مكشوفة، وفي محافظة دومة الجندل 15 جامعا و4 مصليات، وفي محافظة طبرجل 14 جامعا و4 مصليات، وفي مركز صوير 12 جامعا و6 مصليات، مشيرا إلى أن موظفي الفرع ومؤسسات الصيانة والنظافة يقومون بدورهم على أكمل وجه في متابعة الأعمال والتجهيزات.

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كما أنه قد تحدد وقت إقامة صلاة العيد -بإذن الله تعالى- في مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل ومركز صوير في تمام الساعة (5:51)صباحاً، وفي محافظة القريات في تمام الساعة (6:01) صباحاً، وفي محافظة طبرجل في تمام الساعة (5:58) صباحاً.