اخبار الخليج – «آليات كسب الجماهير» محور لأعمال الملتقى الخليجي للعلاقات العامة

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية سعادة المستشار نبيل بن يعقوب الحمر، مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام، الرئيس الفخري لجمعية العلاقات العامة البحرينية، وبمشاركة خليجية واسعة، تستضيف مملكة البحرين في الفترة من 29 ولغاية 30 يونيه القادم، أعمال الملتقى الخليجي الثالث عشر لممارسي العلاقات العامة، والذي ينظمه كل من جمعية العلاقات العامة البحرينية وأكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة، وذلك تحت عنوان «آليات كسب الجماهير».

وبهذه المناسبة صرح الدكتور فهد إبراهيم الشهابي رئيس جمعية العلاقات العامة البحرينية، أمين عام الملتقى، بأن ملتقى هذا العام، قد عاد بعد توقف دام عامين، ليناقش موضوعا مهما لجميع ممارسي المهنة، ألا وهو «آليات كسب الجماهير». حيث عمدنا إلى تقسيم محاور جلسات اليوم الأول إلى «آليات كسب الجمهور الداخلي» و»آليات كسب الجمهور الخارجي» و»آليات كسب الجمهور الإلكتروني». بينما سيتضمن برنامج اليوم الثاني ورشتي عمل تدريبيتين، سيكون عنوان الأولى «أسرار التعامل مع الجمهور الداخلي»، بينما سيكون عنوان الورشة الثانية «أفضل الممارسات لكسب الجماهير الإلكترونية».

وأضاف الدكتور فهد بأن قائمة متحدثي هذا العام غنية بالخبرات والإنجازات، حيث سيتحدث في الجلسة الأولى كل من خبير العلاقات العامة والاتصال الاستراتيجي بالمملكة العربية السعودية الأستاذ تيسير المفرج، والإعلامية والأكاديمية الدكتورة لولوه بودلامه، ومدير العلاقات العامة بشركة طلبات البحرين الأستاذة فاطمة البستكي. بينما سيتحدث في الجلسة الثانية كل من رئيس العلاقات العامة بشركة زين الكويت الأستاذ وليد الخشتي، ومدير إدارة الاتصال والتسويق بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الأستاذة لولوه سامي إبراهيم، ورئيس التسويق والاتصالات بمصرف السلام الأستاذ محمود قناطي. أما ثالث جلسات الملتقى فسيشارك فيها كل من مستشارة الإدارة والاتصال بسلطة عمان الأستاذة مريم بني عرابة، ومستشار الاتصال المؤسسي والتسويق مؤسس لقاء العلاقات العامة الأستاذ عبدالله العقله، وخبير التسويق الرقمي والإعلام الاجتماعي رئيس مجلس إدارة النادي العالمي للإعلام الاجتماعي الأستاذ علي سبكار، ومدير العلاقات العامة في شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» الأستاذ عبدالله سيادي.

كما وأكد الشهابي على أن اختيارنا لهذه النخبة من المتحدثين، والتي سيتم تحديثها قريبا، قد جاء رغبة منا في نقل آخر مستجدات هذا القطاع الحيوي إلى جميع المشاركين. كما وأن الجمعية قد فتحت باب الترشح لجائزة الشراع الذهبي للتميز في العلاقات العامة للعام 2022م، وهي الجائزة التي دأبت الجمعية على توزيعها على ثلاث فئات، القطاع العام والقطاع الخاص والأفراد، حيث يمكن للمهتمين الاطلاع على كامل شروطها على الموقع الإلكتروني www.prbahrain.org، منوها بأن آخر تاريخ لاستلام الترشيحات هو نهاية شهر مايو القادم.

وفي ختام تصريحه دعا رئيس الجمعية الراغبين في المشاركة في أعمال هذا الملتقى إلى الاطلاع على كامل تفاصيله على الموقع الإلكتروني www.actsmartpr.com أو متابعة الوسم #GPRF13 على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا بأنه بإمكان المهتمين حضور الملتقى فعليا أو عن بعد، وأن هنالك عروضا خاصة للطلبة وللمجموعات.