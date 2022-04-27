محمد بن مسعود - الدمام - استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية ، صباح اليوم، سعادة السفير عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا .
وفي بداية اللقاء ، رحب معالي الوزير ، بسعادة السفير ، مشيدا بدور السفارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ومملكة بلجيكا وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين البحرينيين المتواجدين في بلجيكا .
وتم خلال اللقاء ، بحث برامج التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين الصديقين ، والعمل على فتح آفاق جديدة خلال المرحلة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – وزير الداخلية يبحث برامج التعاون والتنسيق الأمني خلال استقباله سفير البحرين لدى بلجيكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.