اخبار الخليج – وزير الداخلية يبحث برامج التعاون والتنسيق الأمني خلال استقباله سفير البحرين لدى بلجيكا

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية ، صباح اليوم، سعادة السفير عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا .

وفي بداية اللقاء ، رحب معالي الوزير ، بسعادة السفير ، مشيدا بدور السفارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ومملكة بلجيكا وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين البحرينيين المتواجدين في بلجيكا .

وتم خلال اللقاء ، بحث برامج التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين الصديقين ، والعمل على فتح آفاق جديدة خلال المرحلة المقبلة.