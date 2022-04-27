شكرا لقرائتكم خبر عن 403 متطوعاً يشاركون في تقديم الرعاية الصحية بالحرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك 403 ممارسين صحيين متطوعين ومتطوعات في رحاب المسجد الحرام , لتقديم الرعاية والعناية الصحية الأولية للمصلين والمعتمرين والزوار خلال شهر مضان المبارك للعام الحالي بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بهدف تعظيم المسؤولية الاجتماعية، وتعزيزا لدور وتكاتف أبناء الوطن المعطاء وتمكيناً للمرأة في تحقيق أحد مرتكزات الرؤية الطموحة للمملكة (2030) للوصول إلى أكثر من مليون متطوع.

وأوضحت الرئاسة أن مشاركة المتطوعين من خلال عدد من المواقع المنتشرة في رحاب البيت العتيق تتضمن خمس نقاط في صحن المطاف، وأربع نقاط في المسعى, وخمس نقاط في المصليات النسائية، والساحات الخارجية للمسجد الحرام والعيادات المتنقلة ومواقع المعتكفين في توسعة بدروم المسجد الحرام.

وبينت الرئاسة أن مشاركات المتطوعين ركزت على مباشرة الحالات الصحية العاجلة والتوعية الصحية لقاصدي المسجد الحرام حيث بلغ عدد المستفيدين من العناية الصحية والطبية (23665) ألف مستفيد , (16332) ألفاً حصلوا على الرعاية الطبية و(6505) آلاف استفادوا من التوعية الصحية والإرشادية، و(828) معتكفاً تلقوا التوعية والرعاية الصحية في مواقع الاعتكاف.

كما يقوم المتطوعين الصحيين بتقديم الخدمة الطبية السليمة منذ اللحظات والثواني الأولى التي يتم فيها استقبال المرضى وقياس العلامات الحيوية مثل نسبة السكر في الدم، ومعدل الضغط ونبضات القلب، ويتم فرز الحالات بين حرجة ومتوسطة وبسيطة وتقديم العلاج فيما بعد بكل يسر وسهولة.