شكرا لقرائتكم خبر عن 403 متطوعاً يشاركون في تقديم الرعاية الصحية بالحرم والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الرئاسة أن مشاركة المتطوعين من خلال عدد من المواقع المنتشرة في رحاب البيت العتيق تتضمن خمس نقاط في صحن المطاف، وأربع نقاط في المسعى, وخمس نقاط في المصليات النسائية، والساحات الخارجية للمسجد الحرام والعيادات المتنقلة ومواقع المعتكفين في توسعة بدروم المسجد الحرام.
وبينت الرئاسة أن مشاركات المتطوعين ركزت على مباشرة الحالات الصحية العاجلة والتوعية الصحية لقاصدي المسجد الحرام حيث بلغ عدد المستفيدين من العناية الصحية والطبية (23665) ألف مستفيد , (16332) ألفاً حصلوا على الرعاية الطبية و(6505) آلاف استفادوا من التوعية الصحية والإرشادية، و(828) معتكفاً تلقوا التوعية والرعاية الصحية في مواقع الاعتكاف.
كما يقوم المتطوعين الصحيين بتقديم الخدمة الطبية السليمة منذ اللحظات والثواني الأولى التي يتم فيها استقبال المرضى وقياس العلامات الحيوية مثل نسبة السكر في الدم، ومعدل الضغط ونبضات القلب، ويتم فرز الحالات بين حرجة ومتوسطة وبسيطة وتقديم العلاج فيما بعد بكل يسر وسهولة.