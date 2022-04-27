شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار رعدية على الباحة حتى الـ 8 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على مدينة الباحة ومحافظات العقيق, وبلجرشي، والقرى، والمندق، وبني حسن، والحجرة، والمخواة، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها، فيمايستمر التنبيه إلى الساعة الثامنة مساءً.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أكد أمس على تنفيذ ما ورد في الخطة العامة لمواجهة مخلفات الأمطار والسيول، موجهاً جميع الجهات ذات العلاقة بمسح كامل على الطرق الرئيسة بالمنطقة، وكذلك الطرق المؤدية إلى القطاع التهامي للتأكد من سلامتها أمام المركبات، مع استمرار حالة التأهب لمواجهة أي طارئ.

وجاء ذلك خلال متابعة سموه للأجواء الماطرة التي تعيشها منطقة الباحة وعدد من محافظاتها اليوم، حاثاً المواطنين وزائري منطقة الباحة على أخذ الحيطة والحذر وعدم التهاون بعبور المواقع الخطرة حفاظا على سلامتهم، داعيا الله أن يجعلها أمطار خير وبركة وأن يعم بنفعها البلاد والعباد.