شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف مستفيدة من خدمات ذوات الإعاقة بالحرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تسخير جميع الخدمات التقنية والطاقات البشرية

- تطوير الخدمات وتذليل العقبات والتحديات

تبذل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوحدة شؤون الأشخاص ذوات الإعاقة جهودًا كبيرة لخدمة القاصدات من ذوات الإعاقة، تمثلت تلك الجهود في وضع استراتيجيات وخطط متكاملة وتفعيل الأنشطة والبرامج المناسبة لهم وتهيئة المصليات والمرافق المختلفة، والحرص على توفير جميع المتطلبات والتسهيلات لكل فئة بشكل يكفل لهم أداء النسك والعبادات بكل راحة ويسر.

وأوضحت مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبود، بلغ عدد المستفيدات من الخدمات المقدمة لذوات الإعاقة بالمسجد الحرام أكثر من (٧) آلاف مستفيدة، مشيرةً إلى أن الرئاسة سخرت جميع الخدمات التقنية والطاقات البشرية وتطويرها وتذليل العقبات والتحديات والحرص على تمتع تلك الفئة الغالية بحقهن الإنساني في أداء العبادات والطاعات بلا مشقة أو عناء في جوٍ مفعم بالسكينة والطمأنينة والأمان.

وبينت أن منسوبات الرئاسة يقمن بتجهيز المصليات الخاصة بهم وتقسيمها حسب الفئات وتخصيص جزء لذوي الإعاقة وجزء خلفي للقاصدات على الكراسي المتحركة ومرافقيهن وتأمينها بالأشرطة والحواجز حفاظًا على خصوصية المكان وكذلك توفير العصا البيضاء للكفيفات من ذوات الإعاقة البصرية ومصاحف برايل بنسختها الورقية والإلكترونية وتوزيعها لمن تحتاجها.

هذا بالإضافة للحوامل المرنة للمصاحف والقلم القارئ كما يتم تنظيم دخول وخروج القاصدات وذويهن لضمان عدم التدافع وتفاديًا لتعرضهن للسقوط إلى جانب تقديم العديد من الحلقات القرآنية وترجمة خطب الجمعة بلغة الإشارة وتفعيل المبادرات القيمة والأنشطة وتوزيع باركوردات الدعاء والفتوى والسنن والأذكار لها.