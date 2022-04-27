شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن إلى جدة اليوم.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق.

كما استقبله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.