250 ألف دينار صافي أرباح «استيراد» في الربع الأول من 2022 بزيادة 25% عن العام الماضي

محمد بن مسعود - الدمام - حققت شركة استيراد الاستثمارية صافي ربح عائد على المساهمين بلغ 250 ألف دينار خلال الربع الاول من العام الحالي 2022، مقارنة بتحقيقها لـ200 ألف دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

ووصل العائد على السهم العادي لـ1.79 فلس للسهم الواحد، مقابل 1.44 فلس للسهم لنفس الفترة من العام الماضي.