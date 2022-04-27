اخبار الخليج – رئيس مجلس الشورى يستقبل العضو المنتدب لشركة هواوي بالبحرين

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم «الأربعاء»، السيد إيريك لي هايون العضو المنتدب لشركة «هواوي» بمملكة البحرين، وذلك بحضور الدكتور جاسم حاجي رئيس مجموعة الذكاء الاصطناعي.

ونوّه رئيس مجلس الشورى بالجهود التكنولوجية التي تقوم بها شركة «هواوي»، وسعيها المستمر لتنفيذ برامج متطورة، ومبادرات نوعية تساند قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وتسهم في دعم الأهداف والتطلعات الكبيرة لاستثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوظيفها لخدمة الإستراتيجيات التنموية والاقتصادية.

وأشاد برؤية وأهداف شركة «هواوي» بمملكة البحرين، وما تقوم به من دور متميز ومشهود، وخصوصًا في تدريب الشباب بالمملكة، وتعزيز خبراتهم وكفاءاتهم التقنية، مؤكدًا أنَّ السلطة التشريعية تساند التشريعات ذات الصلة بتقنية المعلومات والاتصالات، وتحرص على تحديثها وتطويرها بما يتسق مع التطور المتنامي والمستمر في هذا المجال.

من جانبه، أعرب السيد إيريك لي هايون العضو المنتدب لشركة «هواوي» عن الفخر والاعتزاز الكبيرين بوجود مقر للشركة في مملكة البحرين، والإسهام في تقديم الدعم التقني والتكنولوجي لمختلف القطاعات، مؤكدًا أن المملكة تعتبر مركزًا اقتصاديًا وتجاريًا مهمًا، وتوفر العديد من التسهيلات والامتيازات الجاذبة للاستثمارات من مختلف الدول.