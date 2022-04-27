اخبار الخليج – البحرين أول دولة خليجية تمنح تراخيص لـ «ستارلنك»

محمد بن مسعود - الدمام - منحت هيئة تنظيم الاتصالات ترخيصاً لشركة تكنولوجيا المعلومات «ستارلنك» لتقديم خدمات الأقمار الاصطناعية وخدمات الإنترنت، لتصبح مملكة البحرين الأولى في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي تمنح مثل هذه التراخيص لخدمة ستارلنك، وذلك بما يحافظ على مكانة المملكة كأحد الأسواق الرائدة في مجال الاتصالات بالعالم، حيث تتيح لستارلنك تقديم خدماتها للمستهلكين في مملكة البحرين والمنطقة بأكملها.

وبهذه المناسبة، قال السيد فيليب مارنيك المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات: «إن مكانة البحرين كمركز للاتصالات وتميزها بسوقها المتطور التنافسي المفتوح، يجعل منها المكان المثالي لتوفير هذه الخدمة الجديدة، ويسرنا أن ستارلنك اختارت البحرين لتكون أول دولة خليجية يتوفر فيها الترخيص لهذه الخدمات التي ستضمن استمرار حصول المستهلكين من أفراد وشركات على أكثر خدمات الاتصالات تطوراً، بما يحقق أهداف الهيئة والحكومة».

يُشار إلى أن ستارلنك هي خدمة أقمار صناعية جديدة مبتكرة تستخدم شبكة من الأقمار الاصطناعية في مدار أرضي منخفض، ما يمكنها من توفير خدماتها في جميع أنحاء العالم للمستهلكين في المنازل والشركات، وكذلك في السفن والطائرات، بسرعات توازي سرعات إنترنت الألياف الضوئية (الفايبر).