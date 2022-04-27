اخبار الخليج – المؤيد يستقبل رجب ويبحث معه التعاون بين «الشباب والرياضة» و»تمكين»

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة سعادة السيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين)، والسيد قصي العريض الرئيس التنفيذي للنمو وذلك بحضور سعادة السيدة سارة إسحاق القائم بأعمال وكيل وزارة شؤون الشباب والرياضة وعدد من المسؤولين في الوزارة.

وخلال اللقاء أكد سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد حرص وزارة شؤون الشباب والرياضة على التعاون مع مختلف الجهات الداعمة للشباب من خلال تنفيذ برامج مشتركة تتوافق مع عام الشباب البحريني 2022 الذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مشيدًا بالدور المميز الذي تقدمه (تمكين) في مجال تحسين قدرات الشباب البحريني عبر نخبة من البرامج المتميزة في مختلف المجالات والتي تهيئ الشباب بصورة متميزة للتدريب والدخول في سوق العمل مؤكدًا حرص وزارة شئون الشباب والرياضة على التعاون البناء مع (تمكين) من خلال طرح برامج مشتركة بين الجانبين تساهم في توسيع قاعدة الاستفادة لتشمل مختلف القطاعات الشبابية وتساعد على اكتشاف وصقل وإبراز المواهب الشبابية في مختلف المجالات.

واعتبر سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد (تمكين) شريكًا إستراتيجيًا لوزارة شؤون الشباب والرياضة وهو الأمر الذي اتضح من خلال تنفيذ برامج نوعية مشتركة تجاه الشباب ووضعهم في سلم الأولويات لتحقيق مكاسب عديدة للشباب على صعيد تنمية مهاراتهم وقدراتهم ومشروعاتهم.

ومن جانبه أعرب رجب عن تقديره لحرص وزارة شئون الشباب والرياضة على التفاعل الإيجابي مع رؤى وأهداف «تمكين» تجاه الشباب البحريني مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين ينبع من الحرص المشترك على تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المكونة لفريق البحرين لتنفيذ أولويات خطة التعافي الاقتصادي، وتحقيق الرؤى والتطلعات الوطنية التي توليها مملكة البحرين للشباب باعتبارهم مكونًا رئيسًا للعملية التنموية وعاملاً فاعلاً في قيادة عجلة النمو والتطوير، وذلك من خلال توفير البرامج والمبادرات التي تساهم في تدريب الشباب وتهيئتهم للدخول سوق العمل.

وأكد رجب مواصلة دعم تمكين للشباب لجعلهم الخيار الأول للتوظيف، وزيادة تنافسيتهم محلياً ودولياً في ظل حزمة المبادرات التي أطلقتها تمكين والتي تستهدف فئة الشباب بشكل خاص من أجل تمكينهم من مواكبة التطورات الحاصلة في سوق العمل والتكيف معها.

وخلال اللقاء بحث وزير شئون الشباب والرياضة مع الرئيس التنفيذي لتمكين السبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في تنفيذ البرامج المشتركة التي تهتم بالارتقاء بالجانب الشبابي بما يتوافق مع إستراتيجية الجانبين كما تم التطرق إلى التعاون المشترك في مجال تنفيذ البرامج ومن بينها مدينة شباب 2030.