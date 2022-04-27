اخبار الخليج – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس

محمد بن مسعود - الدمام - صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم (27) لسنة 2022 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، جاء فيه: المادة الأولى يُعاد تشكيل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وعضوية كلٍّ من: 1- مدير إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. 2- مدير إدارة التخليص الجمركي بشئون الجمارك بوزارة الداخلية. 3- مدير إدارة الرقابة والتراخيص بوزارة النفط. 4- مدير إدارة ترشيد الكهرباء والماء بهيئة الكهرباء والماء. 5- مدير إدارة هندسة المواد بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني. 6- مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة. 7- المهندسة لمى عباس المحروس – عضواً من ذوي الخبرة والاختصاص. 8- الآنسة دلال فؤاد البحارنة – عضواً من ذوي الخبرة والاختصاص. 9- السيدة سونيا محمد جناحي، ممثلاً عن غرفة تجارة وصناعة البحرين. 10- السيد نواف خالد الزياني، ممثلاً عن غرفة تجارة وصناعة البحرين. 11- السيد أحمد صباح السلوم، ممثلاً عن غرفة تجارة وصناعة البحرين. وتكون مدة عضويتهم في اللجنة أربع سنوات. وتختار اللجنة في أول اجتماع لها نائباً للرئيس يحل محل الرئيس في حالة غيابه. المادة الثانية على وزير الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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