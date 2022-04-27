الأمير جلوي بن عبدالعزيز يطلع على مشاركة مستشفى تخصصي نجران في التصدي لجائحة كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

التقى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الإمارة ، اليوم مدير مستشفى تخصصي نجران أحمد بن محسن آل رشة، وعددا من منسوبي المستشفى.

واطلع سموه على تقرير للأعمال التي شارك بها مستشفى تخصصي نجران في التصدي لجائحة كورونا المتضمنة تجهيز قسم الطوارئ وغرف العزل للحالات المشتبه بإصابتها وكذلك إنشاء عيادة “تطمن” في المستشفى، كما تضمن التقرير توقيع اتفاقية تعاون مشتركة مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران وعدد من القطاعات الأمنية في المنطقة وتفعيلها من خلال المشاركة في تنفيذ حملات للفرز البصري في الأماكن العامة والأسواق إضافة إلى زيارة العديد من الجهات الحكومية بالمنطقة إضافة إلى فحص عدد من السجناء والموقوفين.

وثمن سمو أمير نجران جهود المستشفى وكذلك المسؤولين بالمنطقة منذ بداية الجائحة، وتفانيهم في العمل بروح الفريق الواحد، بكل جد وإخلاص وأمانة، مشيدا بوعي أفراد المجتمع في المنطقة وتفاعلهم مع الإجراءات الاحترازية، وتعاونهم مع الجهات الحكومية.