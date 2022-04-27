محمد بن مسعود - الدمام - سلمان للإغاثة يُوزّع أكثر من 46 طنًا من السلال الغذائية الرمضانية في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة يُوزّع أكثر من 46 طنًا من السلال الغذائية الرمضانية في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يُوزّع 700 سلة غذائية رمضانية في العاصمة الأفغانية كابل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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