انخفاض أسعار الذهب في المملكة.. وتراجع عالمي بسبب ارتفاع الدولار

محمد بن مسعود - الدمام - انخفضت أسعار الذهب في المملكة اليوم ، وبلغ جرام الذهب عيار 24 سعر 228.47 ريال، أي ما يوازي 60.93 دولارا، كما بلغ جرام الذهب عيار 22 سعر 209.3 ريال/ 55.85 دولار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 ، الأكثر انتشارا، إلى 199.91 ريال/ 53.31 دولار، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 مبلغ 171.35 ريال/ 45.69 دولار، ووصل الذهب عيار 14 إلى 133.28 ريال/ 35.54 دولار.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب، اليوم، مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في أكثر من عامين، ليضغط على الطلب على الذهب، ليهبط في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 % إلى 1893.70 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 % إلى 1898.60 دولار للأوقية.

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