شكرا لقرائتكم خبر عن بهجة .. مبادرة لدعم زواج 22 شابا وفتاة تعافوا من السرطان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - 22 شابا وفتاة تعافوا من مرض السرطان، سيكونون هدفاً لبرنامج (بهجة) الذي أطلقته جمعية رعاية متعافي السرطان (متعافي) بالرياض أمس، بهدف دعمهم وتمكينهم من الزواج، وعيش حياة كريمة بعيدة عن الآلم والمرض.

وكشف بندر بن فهد المقيل رئيس مجلس إدارة (متعافي)، أن المبادرة الوطنية الجديدة المتمثلة في (بهجة) تأتي بالتكاتف بين 3 جهات، حيث تحظى برعاية جمعية غروس الخيرية، والمنصة الوطنية للتبرعات "تبرع" علاوة على جمعية رعاية متعافي السرطان منظمة البرنامج، وتهدف إلى دعم المتعافين والمتعافيات.

وأكد أن الهدف من البرنامج ملامسة واقع الاحتياج الحقيقي لمتعافي السرطان، وتمكين المتعافين إجتماعياً، ويشتمل على عدة مبادرات كمبادرات الدعم المادي للمقبلين على الزواج والذي يقدم على شكل باكجات، ومبادرة تزويج متعافيّ السرطان المصابين بالعقم، بالاضافة الى مبادرة احتضان طفل ودورات تأهيلية واستشارات نفسية.

وأفاد الدكتور بندر الدحيم الأمين العام لـ(متعافي) أن الجمعية تسعى لتنفيذ العديد من البرامج الهادفة، داعيا الموسرين إلى دعمها لتتمكن من تحقيق أهدافها في خدمة متعافي السرطان في شتى مناطق المملكة، وقال أن الهدف الرئيسي هو تحقيق الاستقرار الأسري والزواجي لمتعافي السرطان، وتمكينهم إجتماعياً، مشيرا الى عدد المستقيدين 22 متعافيا ومتعافية من مرض السرطان، منهم 20 من المقبلين على الزواج، اضافة إلى تزويج 2 من متعافي السرطان المصابين بالعقم.

واكد أن الجمعية تتطلع للوصول الى جميع متعافي السرطان في المملكة وأسرهم وتوفير الخدمات المساندة لهم، وأن هناك العديد من المبادرات والبرامج الجديدة التي سترى النور قريبا باذن الله، وشدد على أن جمعية (متعافي) يدًا مُسانِدةً لكلّ من أصيب بهذا الدّاء، وتبقى شعارًا للأمل بالشفاء، وتدعم كلّ من خرج من رحلته العلاجيّة إلى حياته المهنيّة دعمًا حقيقيًّا؛ يصِل المتعافي بالمجتمع والحياة.

وأكد أن الجهود اكتملت بتكاثف المتطوّعين للانضمام إلى متعافي، حيث كانوا خير مُعين في إتمام هذه المجموعة التطوّعيّة إلى ما هي عليه الآن من جهة معروفة خيرية، لها أفقها الذي تسعى إلى تحقيقه، منخلال فعاليّات نشِطة وبرامج مُثمرة، وزيارات تبعث الأمل وتشدّ العزيمة في رحلة المرضى.