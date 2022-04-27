أمانة الشرقية تطلق خدمات إصدار وإلغاء الشهادات الصحية إلكترونيا في خمس محافظات عبر منصة “بلدي”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية ضمن سلسلة الخدمات التقنية الحديثة التي تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمستفيدين من خدمات القطاع البلدي، خدمات إصدار وإلغاء الشهادات الصحية إلكترونيا، عبر منصة” بلدي” وذلك في خمس محافظات بالمنطقة الشرقية.

وأوضح وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن وكالة شؤون البلديات ممثلة بالإدارة العامة لصحة البيئة قامت وبالتنسيق مع وزارة شؤون البلديات ووزارة الصحة، في تفعيل استخراج وإلغاء الشهادات الصحية عبر منصة “بلدي” للشهادات الصحية، حيث تم تفعيل الخدمة في خمس بلديات، شملت ” بلدية محافظة النعيرية، بلدية محافظة الجبيل، وبلدية محافظة الخفجي، بلدية محافظة بقيق، وبلدية محافظة رأس تنورة”.

وأكد المهندس محمد الحسيني، على أن هذه الخدمات الحديثة التي تواكب المرحلة الحالية لتطوير الأنظمة إلكترونيا، تعمل على التسهيل للمستفيد في استخدام أفضل السبل والتقنيات الحديثة لإنهاء الاجراءات المتعلقة بالأنشطة المتعلقة بالقطاع البلدي، منوها أنه تم إضافة دليل للمستخدم يوضح كيفية استخدام الخدمة، من خلال ما توفره وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من أدلة إرشادية، كما تم إصدار نموذجين للشهادات الصحية هما” الشهادة الصحية الموحدة” و ” الشهادة الصحية السنوية”، عبر منصة «بلدي»، ويمكن للعملاء الاستفادة منها في أي وقت، ومن أي مكان، والتعرّف على كيفية الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها منصة ” بلدي “