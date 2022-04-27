أمطار غزيرة ورياح ورؤية تتدنى.. تنبيه من “الأرصاد” للمدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المدينة المنورة
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتساقطاً للبرد والسيول, وشبه انعدام في الرؤية على محافظة وادي الفرع ومركز اليتمة بمنطقة المدينة المنورة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الـ 8 مساءً.
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