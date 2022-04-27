أمانة الطائف تكثف جهود تحسين المشهد الحضري والتشوه البصري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
كثّفت أمانة الطائف جهودها لتحسين المشهد الحضري من خلال تنفيذ برامج لرفع الهياكل والسيارات التالفة من الأحياء والشوارع الرئيسية والمنطقة الصناعية والتي تُكرر ظهور السيارات التالفة بها، وتسببت في تشويه المظهر العام، وشغل مواقف السيارات ومزاحمة المارة والمشاة، بالإضافة إلى تحولها إلى حاضنة للنفايات والحشرات والتلوث الصحي.
وأوضحت الأمانة أنها أزالت مجددًا أكثر من “٣٢٠” سيارة، ضمن خطط إزالة التشوهات البصرية، ورصدت الفرق الميدانية الهياكل الخربة وأنذرت مالكيها بضرورة إزالتها خلال المهلة المحددة تجنباً للإزالة من قبل فرق الأمانة، وتم بعد انتهاء المهلة إزالة المركبات التي لم يتجاوب مالكوها.
وتستقبل الأمانة كافة البلاغات الواردة عن السيارات الخربة، عبر مركز العمليات الموحد 940، وعبر تطبيق بلدي ضمن مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (صور وأرسل)، وتقوم بحملة مركزة لتنظيف الأحياء من السيارات المهملة والمتروكة بهدف التخلص من سلبياتها من الناحية الأمنية والصحية.
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