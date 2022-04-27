سعر “برنت” يرتفع بنسبة 0.49 %

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
ارتفع سعر نفط خام القياس العالمي “برنت” في التعاملات الآجلة بنسبة 0.49 في المئة، ليُتداول اليوم عند سعر 105.50 دولارات أمريكية لعقود شهر يونيو.
وصعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط WTI بنسبة 0.30 في المئة، ليصل سعره إلى 102.01 دولاراً لعقود شهر يونيو 2022م المقبل.
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