الشؤون الإسلامية تواصل تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين بسريلانكا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
تُواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الملحقية الدينية في الهند منذ مطلع شهر رمضان، تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لتفطير الصائمين في جمهورية سريلانكا، بمتابعة القائم بأعمال السفارة في كولمبو عبدالإله أركوبي.
وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج 2800 مستفيد, وتم توزيع 300 سلة غذائية على الفقراء والمحتاجين عن طريق الملحقية عبر سفارة المملكة في سريلانكا وبالتنسيق والتواصل مع المراكز والجمعيات الخيرية الرسمية والأهلية المسجلة لدى الجهات الحكومية، مستهدفاً أكبر عدد من المستفيدين خلال الشهر الكريم.
وعبّر المستفيدون من البرنامج عن امتنانهم وشكرهم وسعادتهم بهذه المكرمة, راجين من الله تعالى أن يديم الخير والبركة والازدهار والرخاء على المملكة وأن يجعلها في ميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- .
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