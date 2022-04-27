اخبار الخليج – جامعة البحرين للتكنولوجيا UTB تنظم حملة إفطار صائم على الطريق

محمد بن مسعود - الدمام - قام مكتب شؤون الطلبة بجامعة البحرين للتكنولوجيا بالتعاون مع مجلس الطلبة بتشكيل فرق من المتطوعين الطلبة لتوزيع وجبات الإفطار على السائقين في الشوارع والتقاطعات القريبة من الجامعة وذلك قبيل آذان مغرب بوم الخميس التاسع عشر من الشهر الفضيل وبمساندة مشكورة من الادارة العامة للمرور والتراخيص، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الجامعة في خدمة المجتمع وتشجيع الطلبة على المساهمة بفعالية سواء في أعمال الخير في شهر رمضان المبارك او الاعمال التطوعية بصفة عامة من اجل تعزيز قيم التعاون والاعمال الخيرية والتطوعية في نفوس الطلبة ومنتسبي الجامعة وانطلاقا من مسؤوليات الجامعة تجاه المجتمع، حيث لاقت هذه المبادرة استحسان وشكر اصحاب العربات المارة بالقرب من الحرم الجامعي في سلماباد.

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