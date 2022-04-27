تهيئة “5” مصليات وأكثر من “295” جامعًا ومسجدًا لصلاة عيد الفطر بالطائف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
هيّئت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف 5 مصليات لتقام بها صلاة العيد، وهي مصلى العيد بالخالدية على طريق الهدا مكة المكرمة، ومصلى العيد بالردف، ومصلى العيد بالقيم على طريق السيل مكة المكرمة، ومصلى العيد بالحوية شارع الستين، ومصلى العيد بليا، وما يقارب من 295 جامعاً ومسجداً في جميع أرجاء المحافظة، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.
ونبّهت الإدارة في بيان لها بالحضور مبكراً والالتزام بالتعليمات المرورية في الحضور والانصراف تسهيلاً لانسيابية الحركة للجميع، علماً أنه تُقام الصلاة في تمام الساعة 6.01 صباحاً.
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