«الصحة»: 98 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وتعافي 177 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، تسجيل 98 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 177 حالة ووفاة حالتين «رحمهم الله».

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 753730 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 43 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 741235 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9084 حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.