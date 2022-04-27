تغطية الإصدار «201» لصكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل بقيمة 26 مليون دينار

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 201 (ISIN BH0003K42062)من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. تبلغ قيمة الإصدار 26 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوماً تبدأ في 5 مايو 2022 إلى 3 نوفمبر 2022. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 2.34% مساوياً بسعر العائد للإصدار السابق بتاريخ7 أبريل 2022، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 100%.

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