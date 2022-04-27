شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة المقدسة تخصص خدمة لأعمال الطواري تحسباً للأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خصصت وكالة الخدمات بأمانة العاصمه المقدسه ممثلة في الادارة العامه للنظافه خدمة لأعمال الطوارئ تحسباً لهطول الامطار المتوقعة خلال هذه الأيام على مكه المكرمة .

وأكد المهندس محمد باحارث وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات أنَّ الأمانة كثفت عدد الفرق والمعدات المخصصة لازالة مخلفات الامطار، ومتابعة أماكن تجمعات المياه ، وذلك بالتنسيق المسبق مع الجهات ذات العلاقة .

مضيفاً أنه تم الاستعداد بشكل مكثف ودعم الفِرق بأعداد كبيرة من العمال والمعدات ،ومراقبة الاحياء ومجاري الاوديه والاحياء الجبلية ، وتوزيع العماله على البلديات الفرعية لمباشرة الاعمال الميدانية .

من جانبه أشار مدير عام النظافة الأستاذ محمود ساعاتي الى أنه تم حصر وتحديد عدد من المواقع التي عادة ما تشهد تجمع في مياه الامطار لمتابعتها بشكل مستمر واتخاذ الاحتياطات اللازمة، لافتاً الى أن الامانة وفرت عدد من المعدات والآليات، منها (52) من وايتات الشفط و(20) من طلمبات اللشفط مختلفة الاحجام بالاضافه الى عدد من الشيولات والبوبكات وغيرها ، كما خصصت الأمانة (270) عامل ومشرف لمواجهة أي حالات طارئة خلال هذه الأيام ، إضافة إلى تجهيز عددًا من الفرق الفنية والهندسية لصيانة ونظافة شبكات تصريف السيول بمكة المكرمة ، وتفقُّد عناصرها ، حيث تضم مكه المكرمه والمشاعر المقدسه شبكات ضخمة لتصريف السيول ، وهي عبارة عن قنوات تمتد تحت الارض لمسافات طويلة ، ولتشمل كافة الاحياء والمخططات السكنية .

وتولي الأمانة اهتمامًا كبيرًا بهذه الشبكات، والمحافظة على عناصرها، وتفقُّد جاهزيتها أولاً بأول، من خلال فرق فنية متخصصة وذات خبرات عالية ، لإجراء أعمال الصيانة والنظافة لها على مدار العام.