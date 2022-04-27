اخبار دوليه – تويتر: شرط جزائي بمليار دولار على ايلون ماسك حال فشل صفقة الشراء

محمد بن مسعود - الدمام - قالت «تويتر» إن الملياردير إيلون ماسك سيتعين عليه أن يدفع لها شرطا جزائيا قدره مليار دولار إذا ألغى اتفاقه لشراء شركة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار نقدا.

وأضافت في إفصاح لها أن «تويتر» سيتعين عليها دفع نفس الغرامة إذا تخلت عن الاتفاق وفق ظروف معينة.

كما كشف الإفصاح عن إمكانية إلغاء الصفقة إذا لم يتم إغلاقها بحلول 24 أكتوبر القادم، ويمكن مد الموعد ستة أشهر أخرى للوفاء بشروط معينة لإغلاقها مثل التصاريح الخاصة بمكافحة الاحتكار والاستثمار الأجنبي.

وأوضح الافصاح أن أحد الشروط التي توجب على ماسك دفع الشرط الجزائي هو فشل الصفقة بسبب عدم تقديم المطلوب من السيولة أو المديونية أو تمويل قروض مضمونة بأسهم.

كانت «تويتر» أعلنت الاثنين أن ماسك حصل على ديون وتمويل قرض مضمون بأسهم، بقيمة 25.5 مليار دولار، وتعهد بتسديد ديون بقيمة 21 مليار دولار في صورة أسهم.