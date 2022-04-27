شركة عقارات السيف تحتفل بعيد الفطر السعيد مع أطفال المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية

محمد بن مسعود - الدمام - انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية وتعزيز دورها في دعم المبادرات الإنسانية الهادفة في المجتمع، احتفلت شركة عقارات السيف بعيد الفطر السعيد مع مجموعة من أطفال المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الذين استمتعوا بيوم مليء بالترفيه والتسوق والبهجة في مجمع السيف – ضاحية السيف.

وقد اشتملت الزيارة كذلك على التسوق في عدد من المتاجر المتنوعة في المجمع وشراء الألعاب والملابس والأحذية وغيرها من مستلزمات الأطفال. كما تطوع عدد من موظفي الشركة لمرافقة الأطفال للتسوق وقضاء وقت ممتع معهم وشراء ما يفضلونه من منتجات. وقد أعرب الأطفال عن سعادتهم الغامرة بهذا اليوم المميز في مجمع السيف – ضاحية السيف الذي كان شيّقاً وممتعاً بكافة برامجه وفعالياته المتنوعة، ومنحهم البهجة بالتزامن مع عيد الفطر السعيد وشرائهم لملابس جديدة وغيرها من مستلزمات العيد. كما احتفلت الشركة بعيد ميلاد أحد الأطفال وأقامت له احتفالية خاصة.

وقد التقى السيد أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف بالأطفال بعد انتهائهم من التسوق وشراء مستلزمات العيد، حيث رحّب بهم وقدّم لهم العيادي ومجموعة من بطاقات الهدايا من مجك آيلاند، مما ترك أثراً طيبا في نفوسهم ورسم الابتسامة على وجوههم.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف، بالقول: «نحن مسرورون بدعوة أطفالنا من المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لقضاء تجربة تسوق ممتعة في مجمع السيف – ضاحية السيف وإدخال البهجة على قلوبهم بالتزامن مع عيد الفطر السعيد. تأتي هذه المبادرة كجزء لا يتجزأ من التزام الشركة الدائم في المشاركة بالتكافل المجتمعي والحرص على دعم مختلف الأنشطة الإنسانية والخيرية الهادفة الى فعل الخير وكسب الأجر خاصة في الأيام المباركة من شهر رمضان وعيد الفطر».

من جانبه، قال سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للاعمال الإنسانية «سعداء جدا بتعاوننا المثمر مع شركة عقارات السيف والتي نكن لها كل التقدير والاحترام على ما تقدمه من جهود ومساع حميدة في مجال تعزيز المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع المحلي الذي تنشط فيه. ونشكرهم جزيل الشكر على احتضان أبنائنا في يوم بهيج. نحن في المؤسسة نحرص كل الحرص على تعزيز تعاوننا مع مؤسسات القطاع الخاص لخدمة المشاريع الإنسانية والخيرية عبر الشراكة المجتمعية».

الجدير بالذكر ان المسؤولية الاجتماعية منذ تأسيس شركة عقارات السيف وحتى اليوم تعتبر جزءاً أصيلاً من فلسفة الشركة لتطوير مجتمع مزدهر ومتكامل والسير بثبات نحو مستقبل أفضل بدعم ومساندة خطى التنمية المستدامة على مستوى المملكة. وتستند الشركة على أربع قيم استراتيجية لتهيئة مستقبل أفضل للجميع وتحسين مستوى رفاه كافة أفراد المجتمع، تتمثل بالدعم والثقافة والاستدامة والتوعية، وذلك تحقيقاً للشراكة المجتمعية في مساندة مختلف الأعمال الخيرية والإنسانية بقيادة مجموعة متنوعة من الجهود والمساعي اللافتة لتقديم المنفعة والمؤازرة المناسبة لمختلف المبادرات الاجتماعية للمؤسسات والأفراد على السواء.