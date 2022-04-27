منظمة التعاون الإسلامي تعرب عن بالغ أسفها على أحداث العنف القبلي في دارفور

محمد بن مسعود - الدمام - أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن بالغ أسفها على أحداث العنف القبلي الأخيرة التي وقعت في منطقة كرينك بولاية غرب دارفور والتي راح ضحيتها العديد من المدنيين الأبرياء.
ودعت كافة الأطراف إلى التحلي بضبط النفس واتخاذ الحوار وسيلة لحل كافة المشكلات التي تنشأ بين المجموعات السكانية.
وأعربت الأمانة العامة عن تعازيها لأهالي وأسر الjhضحايا الذين سقطوا خلال هذه الأحداث الأخيرة الدامية، وعن أملها في تمسك الأطراف السودانية باتفاق جوبا للسلام وما يرتبط بها من ترتيبات أمنية تعود بالأمن والاستقرار على السودان وأهله.
وعبرت الأمانة العامة عن ثقتها في أن السودانيين قادرون على حل مشكلاتهم من خلال الحوار وتطبيق الخطة الوطنية السودانية الخاصة بحماية المدنيين.
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