رئاسة المسجد النبوي تؤكد استعداداتها لاستقبال المصلين ليلة 27 و 29 من رمضان

محمد بن مسعود - الدمام -

أكدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي استعدادها لاستقبال المصلين ليلة 27 و 29 من شهر رمضان المبارك التي تشهد إقبالاً كبيراً من المصلين سواءً أكانوا معتمرين أو زواراً أو من ساكني المدينة المنورة, وذلك من خلال خطة ميدانية متكاملة من جميع الإدارات ووضع الآليات وبرامج لتنفيذ أعمالها.

وعملت وكالة شؤون المسجد النبوي على تهيئة المسجد النبوي وسطحه وساحاته لاستيعاب التوافد المتوقع من الزائرين والمصلين وتقديم أفضل الخدمات لهم على مدار 24 ساعة.

وحرصت الوكالة على وضع الترتيبات اللازمة للمحافظة على سلامة وراحة الزائرين ومساعدتهم على قضاء أوقات طيبة مليئة بالذكر والعبادة والسكينة, وتسعى لتطوير خدماتها وتقديمها لزوار المسجد النبوي.

وكثفت الوكالة أعداد الموظفين والموظفات والعاملين والعاملات الذين يشرفون إشرافاً مباشراً على تقديم الخدمات للزائرين والمصلين، كما هيئت الوكالة 30 ألف سجادة في المسجد النبوي وساحاته الخارجية، بالاضافة إلى تهيئة 100 باب لضمان تيسير وسهولة دخول الزوار والمصلين، وجعل الممرات سالكة لكي يتمكن مرتادي المسجد النبوي من الوصول لمواقع الصلوات داخل المسجد وخارجه بكل يسر وسهولة، كما وفرت مياه زمزم من خلال 18 ألف حافظة وعبوة في جميع أروقة المسجد النبوي.

ويأتي ذلك سعياً من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لتذليل الصعوبات وتوفير كل سُبل الراحة والطمأنينة للزوار والمصلين لأداء عباداتهم بيسر و سهولة، و توفير كل ما يعين على ذلك بما يحقق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله -.