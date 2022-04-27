القبض على 3 أشخاص لاعتدائهم على أجهزة رصد آلي والعبث بها وسرقة بطارياتها برفحاء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الحدود الشمالية تمكَّنت شرطة محافظة رفحاء من القبض على مواطنَيْن لاعتدائهما على أجهزة رصد آلي (ساهر) والعبث بها وسرقة بطارياتها، ومقيم من الجنسية الأفغانية ضبط بحوزته (7) بطاريات، وتم استردادها، وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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