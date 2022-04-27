محافظة الريث تشهد هطول أمطار مصحوبة بزخات البرد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان شهدت محافظة الريث التابعة لمنطقة جازان مساء أمس، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد شملت جبل القهر و العديد من المراكز والمتنزهات والمواقع التابعة للمحافظة، سالت على إثرها شلالات الوهيدة والعديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض. جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

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