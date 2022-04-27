شكرا لقرائتكم خبر عن سحب رعدية ممطرة على معظم مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين لاتزال الفرصة متهيئة لظهور السحب الرعدية الممطرة على مناطق تبوك والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية والاجزاء الغربية من منطقة الرياض يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية.

ولا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية الى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وشرقية إلى جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على الجزئيين الجنوبي والاوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية بسرعة 15-25كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-25كم/ساعة على الجزء الشمالي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.