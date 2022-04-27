شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. «شؤون الحرمين» تُجنِّدُ أكثر من ٧٠ فرقة عمل لتعقيم المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وفَّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حزمة من الخدمات استعدادًا لاستقبال المصلين لصلاة تراويح ليلة الـ (٢٧) من شهر رمضان المبارك، وذلك بتخصيص (١١) روبوتًا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام، ليصبح الحرم المكي الأكثر تعقيمًا على مستوى العالم،إضافة إلى أكثر من (٧٠) فرقة عمل لتعقيم المسجد الحرام، حيث يتجاوز عددهم (٧٠٠) عامل وأكثر من (١٠٠) مشرف, يعملون على مدار الساعة في تعقيم جميع جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية ودورات المياه.

وتعمل "الروبوتات" على تعقيم وتغطية كل جنبات المسجد الحرام،وذلك بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى (٦) مستويات؛مما يحسن سلامة الجو الصحي البيئي وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء، وفقاً لـ"سيناريوهات" الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي.

ويعمل "الروبوت" الواحد من (٥-٨) ساعات من دون تدخل بشري، ويسع الجهاز (٢٣.٨) لتراً، يستهلك منها لترين كل ساعة، للقضاء على ‏البكتيريا في مساحة (٦٠٠) متر مربع في كل جولة، ويبلغ حجم جزيئات الضباب الجاف المستخدم في عملية التعقيم من (٥-١٥) مايكرومتر ، ومن المميزات زاوية الكشف الأمامية التي تصل إلى (١٩٢.٦٤) درجة، ويتجاوز مدى كشف العوائق الأمامية (١٠) أمتار، ويحمل الجهاز كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط.

يذكر أن جهاز "الروبوت" الذكي قد حصل على شهادات عالمية؛ومنها شهادة اعتماد الجودة الأوروبية CE،ويأتي نظام التعقيم الآلي لحماية المعتمرين والمصلين من الفايروسات والقضاء على الأوبئة كافَّة.