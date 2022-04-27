محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء قراراً برفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من منطقة (central Denmark) في مملكة الدنمارك. وأوضحت “الهيئة” أن القرار جاء انطلاقاً من متابعتها التقارير الدولية المتعلقة بسلامة الغذاء في دول العالم، وبناءً على التقارير الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) التي تفيد بعدم ظهور مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة من تلك المنطقة. يذكر أن “الغذاء والدواء” تقوم برفع الحظر المؤقت الذي تفرضه على استيراد لحوم الماشية والدواجن ومنتجاتهما من الدول أو المناطق أو الأقاليم في حال توفر تقرير من إحدى المنظمات الدولية المعترف بها، يفيد بالسيطرة على مسببات الحظر أو زوالها، إضافةً إلى تقرير عن الوضع الصحي صادر من الجهة الرقابية الرسمية في الدولة المعنية، مدعماً بجميع الوثائق التي تثبت السيطرة على مسببات الحظر أو زواله.

كانت هذه تفاصيل خبر رفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن والبيض من الدنمارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.