الشؤون الإسلامية تقدم أكثر من مليون خدمة دعوية لضيوف الرحمن خلال رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
كثفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، جهودها التوعوية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بتوعية وتوجيه وإرشاد المعتمرين والمصلين من خلال تكليف عدد من الدعاة والمترجمين في موسم العمرة عبر مواقع العمل المختلفة في مكة المكرمة، وبذل كل ما هو ممكن في سبيل خدمة ضيوف الرحمن, حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات أكثر من مليون معتمر ومعتمرة.
وأوضحت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة – في تقرير لها – أنه جرى تكليف عدد من الدعاة والداعيات للعمل في موسم العمرة لهذا العام للرد على أسئلة المعتمرين من خلال كبائن التوعية الإسلامية في جامع التنعيم ومسجد الجعرانة ومصليات المنطقة المركزية، بالإضافة إلى إلقاء الكلمات الوعظية والدروس والمحاضرات في تلك المصليات والمساجد، وتقديم أكثر من مليون خدمة دعوية لضيوف الرحمن.
كما سخرت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية التقنية الحديثة في توعية المعتمرين من خلال المكتبة الالكترونية التي تضم آلاف من الكتب الدينية وتشغيل الهاتف المجاني للرد الآلي وعلى مدار الساعة للاستفادة منه لنشر المعلومات الصحيحة عن الحج والعمرة بعشر لغات عالمية مختلفة من أجل خدمة ضيوف الرحمن تحقيقاً لتطلعات القيادة الحكيمة.
وتهدف هذه الجهود والأعمال التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية إلى تعليم الحجاج والمعتمرين كيفية أداء مناسكهم على هدي القرآن والسنة، والتيسير عليهم وترسيخ مقاصد الحج وتعظيم شعائر الله، والحث على السكينة وأنها مطلب من مطالب إتمام النسك وتأصيل العقيدة الصحيحة وإبراز محاسن الإسلام ويسره في العبادات والمعاملات والسلوك، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عنه والتحذير منها وبيان مكانة وقدسية الحرمين الشريفين، وثواب العمل فيهما، وحرمة دم المسلم وماله وعرضه والحث على تحقيق معاني الأخوة الإسلامية وفق منهج الوسطية والاعتدال.
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