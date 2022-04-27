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الأرصاد: أمطار رعدية وأتربة مثارة على المدينة المنورة

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - وتوقَّع هطول أمطار رعدية وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية، وتساقطاً للبرد علي المدينة المنورة والعلا واليتيمة ووادي الفرع والمهد والحناكية وخيبر وبدر والفقرة والمسيجيد و العيص. وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة 11 من صباح اليوم الأربعاء وتستمر حتي التاسعة مساءً.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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