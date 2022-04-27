تحذير لسكان نجران من طقس الساعات المقبلة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 9 مساءً.