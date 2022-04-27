مستشار الرئيس الأوكراني: الحرب قد تستمر حتى نهاية العام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_د ب أ
قال أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني، إن الحرب مع روسيا قد تستمر حتى نهاية العام الجاري.
وأشار أريستوفيتش في مقابلة على موقع يوتيوب نشرت مساء أمس الثلاثاء، إلى أن الأسلحة التي حصلت عليها القوات الأوكرانية مؤخرا يمكن أن يكون لها “آثار جادة” على القتال في أواخر شهر مايو أو أوائل يونيو المقبلين.
وأضاف أريستوفيتش أنه من المرجح أن تستمر الحرب لعدة أشهر، موضحا: “علينا أن نكون مستعدين لقصة طويلة”.
وخلص مستشار الرئيس الأوكراني إلى أنه حتى لو تم إيقاف العمليات القتالية النشطة الحالية في منطقة الدونباس، فإن هذا لن يعني بأي حال من الأحوال إنهاء الحرب مع روسيا.
يشار إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بدأت في 24 فبراير الماضي.
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