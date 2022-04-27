«لولو» تدعم الجمعيات الخيرية في زكاة الفطر ووجبات الإفطار

وتم التعاون مع جمعيتي مساعي وقطوف في الرياض، والفيصلية في جدة، والبر في المنطقة الشرقية، وستخصص «لولو» منطقة خاصة لجمع الزكاة في الرياض وجدة، لتمكين العملاء من وضع زكاة الأرز قبل العيد، مع توزيعها على المحتاجين، وسيتمكن العملاء من سداد 21 ريالا في المنطقة الشرقية لصناديق المحاسبة، وسيتم توزيعها إلى جمعية البر التي بدورها ستوصلها إلى المحتاجين.
وقال المدير الإقليمي لشركة «لولو السعودية» شهيم محمد: «فخورون بأن نكون جزءا من هذا البرنامج الخاص بالزكاة لاستقبال التبرع لزكاة الفطر منذ بداية الشهر المبارك، وسيتم استقبال الزكاة حتى ليلة عيد الفطر».
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