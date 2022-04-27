التعاون يخسر أمام بختاكور ويغادر دوري أبطال آسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

ودع فريق التعاون الأول لكرة القدم، منافسات دوري أبطال آسيا 2022، بعد خسارته 5-4 من باختاكور الأوزبكي في المواجهة التي جمعتهما أمس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات.

وبهذه الخسارة توقف رصيد التعاون عند 7 نقاط في المركز الثاني لكنه فقد فرصة التأهل، خلف المتصدر فريق الدحيل القطري بـ 15 نقطة، و7 نقاط لفريق سابهان الإيراني و6 نقاط لباختاكور الأوزبكي.

يُذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الرابعة، وذلك بعد ما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع.