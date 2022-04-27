أمير المدينة المنورة يلتقي القيادات الأمنية ورجال الأمن بساحات المسجد النبوي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بالأداء الاحترافي الذي يقدمه رجال الأمن المشاركين في مهام أمن العمرة والزيارة والجهود المبذولة لضمان تهيئة الأجواء في المسجد النبوي الشريف بما يحقق الراحة والأمن والطمأنينة للمصلين والزوار.

جاء ذلك خلال لقاء سموه, القيادات الأمنية ورجال الأمن في ساحات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالرحمن المشحن.

وأكد سمو أمير منطقة المدينة المنورة أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد – حفظهما الله – تعمل على تسخير كافة إمكانياتها لخدمة ضيوف الرحمن باعتبار ذلك أولويةً قصوى لدى القيادة الرشيدة وتعمل بشكل مستمر على تطوير الخدمات المقدمة لهم في إطار الرعاية والعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

واطلع الأمير فيصل بن سلمان على مختلف الأعمال التي تؤديها الجهات الأمنية والتنظيمية داخل المسجد النبوي الشريف، مستمعاً إلى شرح عن دورها في إدارة الحشود وتأمين سلامة المعتمرين والمصلين.

وفي نهاية اللقاء، أعرب سموه عن شكره وتقديره لجميع القطاعات العاملة في المسجد النبوي الشريف وأبناء وبنات المنطقة المتطوعين المشاركين في الجهود التي يؤديها الجميع لخدمة المعتمرين وزوار المسجد النبوي خلال شهر رمضان الفضيل.