اخبار الرياضه السعوديه الفيصلي والهلال أمام «سد» و«ريان» قطر

محمد بن مسعود - الدمام - يختتم مساء اليوم (الأربعاء) دور المجموعات لدوري أبطال آسيا بإقامة 4 لقاءات، ستتحدد من خلالها الفرق المتأهلة لدور الـ 16 المتبقية، إذ يلتقي الريان وصيف المجموعة الأولى بالمتصدر الهلال (11:15)، وفي ذات المجموعة يواجه الشارقة الإماراتي فريق استقلول في لقاء تحصيل حاصل، وفي المجموعة الخامسة يلتقي ممثل الوطن الفيصلي بنظيره السد القطري (11:15)، وفي ذات المجموعة يواجه ناساف الأوزبكي فريق الوحدات الأردني (8:15).

«الفوز لأجل التأهل».. شعار الفيصلي

على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يخوض فريق الفيصلي واحدة من أقوى المباريات في مشواره الآسيوي الأول، إذ يواجه نظيره فريق السد القطري. ويدخل الفيصلي هذا اللقاء بشعار الفوز للتأهل لدور الـ 16، إذ يحتل عنابي سدير صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط حصدها من فوزين و3 تعادلات وله من الأهداف 5 وعليه 3 أهداف. أما فريق السد القطري فإنه فقد فرصة التأهل، ويدخل هذا اللقاء للخروج بمستوى مشرف والابتعاد عن المركز الأخير الذي يحتله برصيد 4 نقاط حصدها من فوز وتعادل و3 خسائر، وله من الأهداف 9 وعليه 11 هدفاً.

وفي اللقاء الآخر، يلتقي فريق ناساف الأوزبكي نظيره الوحدات الأردني في لقاء مهم للفريق الأوزبكي الذي يطمح للفوز على أمل تعثر الفيصلي، إذ يحتل ناساف المركز الثاني برصيد 8 نقاط حصدها من فوزين وتعادلين وخسارة، وله من الأهداف 6 وعليه 3 أهداف.

تأهل الريان بيد الهلال

على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، يلتقي الهلال بفريق الريان القطري في لقاء مهم للفريق القطري، الذي يبحث عن التأهل لدور الـ 16 ومرافقة متصدر المجموعة منافسه في لقاء الليلة فريق الهلال، إذ يحتاج للتعادل على أقل تقدير لتحقيق ذلك. ويحتل الريان المركز الثاني برصيد 10 نقاط حصدها من 3 انتصارات وتعادل وخسارة، وله من الأهداف 8 وعليه 7 أهداف، فيما يدخل الهلال هذا اللقاء متصدراً للمجموعة الأولى برصيد 13 نقطة حصدها من 4 انتصارات وتعادل وحيد، وله من الأهداف 11 وعليه 3 أهداف.

وفي اللقاء الآخر، يلتقي الشارقة الإماراتي نظيره فريق استقلول الطاجكستاني في لقاء تحصيل حاصل، ويسعى الفريق الإماراتي لزيادة غلته النقطية، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 8 نقاط حصدها من انتصار وتعادلين وخسارتين، وله من الأهداف 7 وعليه 9 أهداف. فيما يتذيل فريق استقلول فرق المجموعة، إذ يحتل المركز الرابع دون أي رصيد نقطي بعد أن تعرض للخسارة في جميع المباريات الخمس، وأحرز هجومه 3 أهداف فيما تلقت شباكه 10 أهداف.