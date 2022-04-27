شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة الفساد»خارطة طريق عالميةلـ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت المملكة العديد من النجاحات على الصعيدين المحلي والدولي في مجال مكافحة الفساد؛ وذلك نتيجة لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام لهذا الجانب، الذي يترجم الدعم غير المحدود لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» في سبيل تعزيز الجهود الرامية إلى حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وتشهد المملكة حاليا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- خارطة طريق لمكافحة الفساد، لتكون مرتكزًا رئيسًا لرؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات على جميع المستويات والحد من مخاطر الفساد.

وتعمل المملكة بحزم للقضاء على الفساد المالي والإداري، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والإصلاح الاقتصادي بما يضمن الفاعلية، وحماية المال العام، والمحافظة عليه، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للوطن، وتعزيز ثقة المستثمرين، والاستمرار في تحسين موقع المملكة في التصنيفات الدولية المرتبطة بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

لمنسوبي «نزاهة»

رسالة

ولي العهد

بيض

الله وجيهكم.

انقلواشكري لكل فرد من منسوبي جهازكم

أنتماليوم فرسان هذه المعركة الشرسة ضد الفساد لاستئصاله من وطننا الغالي علينا جميعًا

إسهامات دولية

عقدت المملكة الاجتماع الوزاري الأول من نوعه للوزراء المعنيين بمكافحة الفساد في دول مجموعة العشرين.

أبرز المناقشات

● تنسيق الجهود لمكافحة الفساد في الاستجابة لجائحة كورونا.

● تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد.

● تطوير وتنفيذ إستراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد.

● توظيف تقنيات المعلومات والاتصالات لتعزيز النزاهة في القطاع العام.

● تعزيز النزاهة في عمليات الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

استرداد الموجودات

شفافية المستفيد الحقيقي

الحرمان من الملاذ الآمن

الرشوة الأجنبية

نقاط

حيوية ركزت عليها المملكة

مبادرة الرياض

تعزيزالتعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون للجهات المعنية بمكافحة الفساد.

إسهام

المملكة بـ10 ملايين دولار أمريكي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

إنشاء منصة عالمية لتسهيل تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد.

إطلاق برنامج لبناء القدرات داخل الشبكة لمنسوبي سلطات مكافحة الفساد.

تعزيز الاستفادة من شبكات إنفاذ القانون الدولية القائمة.

أهداف المبادرة

ترحيب دولي

إشادة الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال يونيو من العام الماضي 2021م بإنشاء شبكة مبادرة الرياض.

المصدر - واس