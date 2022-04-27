شكرا لقرائتكم خبر عن «منصة إحسان».. إضافة نوعية للقطاع غير الربحي بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعد النجاح الذي وصلت إليه منصة إحسان في وقت قياسي ثمرة تمكين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- المستمر لجميع مجالات العطاء التي من شأنها خدمة المحتاجين، وهذا ما تحرص المنصة على استمرار تحقيقه من خلال خدماتها القائمة على دراسة واقع احتياجات القطاع الخيري.

وتُعدّ البادرة امتدادًا لسجلّ سمو ولي العهد الحافل بعطاءات خيرية وإنسانية كثيرة لها بالغ الأثر، منها تقديم التبرعات لرعاية المرابطين وأسرهم، وسجناء المطالبات المالية، والمعسرين والمقبلين على الزواج، إضافة إلى دَعْم سموه لقطاع الإسكان ومجال تطوير المساجد، ما أسهم في تدعيم أواصر الاستقرار الاجتماعي وتأمين متطلبات الفئات الأشد احتياجًا، في كافة المجالات الاجتماعية والغذائية والصحية والسكنية والتعليمية والاقتصادية والإغاثية وغيرها.

الأهداف:

تنظيم وتمكين العمل الخيري

تيسير وصول التبرعات لمستحقيها

تأمين السرعة والموثوقية والشفافية في تلقي وتقديم التبرعات

تعزيز الدور الريادي للمملكة في قطاع العمل الخيري

رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج القومي

المساهمة في تحفيز التنمية الشاملة وتحقيق الرفاهية للمجتمع

تدعيم أواصر الاستقرار الاجتماعي وتأمين متطلبات الفئات الأشد احتياجًا

تشجيع المتبرعين على استكمال مسيرة العطاء

تعظيم أثر القطاع الخيري

حقائق عن المنصة:

امتدادًا لسجلّ سمو ولي العهد الحافل بعطاءات خيرية وإنسانية كثيرة لها بالغ الأثر

منظومة تقنية تعمل بالتكامل مع الجهات الرسمية

نموذجًا محفّزًا على العطاء والتكافل الاجتماعي

الشمولية إذ تدعم مختلف المجالات

أول منصة وطنية تتلقى هذا الحجم من التبرعات في وقت قياسي

تستقبل تبرّعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين عبر موقع وتطبيق

تتيح خدمة التبرع الدوري باستقطاع مبلغ محدد من البطاقة البنكية بشكل دوري لتصل إلى مجالات تبرع مختارة تلقائيًا

تعكس القيم الإنسانية للمملكة وقيادتها الرشيدة

توافق بداياتها الثرية مع محاور رؤية 2030

تدعم تكاتف القطاعات الداعمة وكبار المانحين وكافة أفراد المجتمع

دعم سمو ولي العهد حفل تكريم المحسنين يأتي امتداداً لدعم سموه المتواصل والمستمر لقطاع العمل الخيري بشكل عام

الحرص على إقامة حفل تكريم للمحسنين يعزز الموثوقية التي تعكسها برامج المنصة وخدماتها النوعيّة

تسخير جميع السبل التي تلبي متطلبات عملها وتحقيق أهدافها

تتجدد برامجها بما يتوافق مع سلوك المتبرعين والاحتياج المقدّر ومواسم الخير

أرقام من التبرعات:

10 ملايين ريال

حجم التبرع الإضافي من سمو ولي العهد للمنصة في 11 سبتمبر الماضي امتدادًا لتبرعه السابق في رمضان الماضي

1.8 مليار ريال

حصيلة التبرعات التي تلقتها المنصة

24. 6 ألف

عملية تبرع

4.5 مليون

مستفيد

8001247000

مركز اتصال المحسنين والرسائل القصيرة

11 جهة حكومية مشرفة