شكرا لقرائتكم خبر عن 1237 متطوعة لخدمة المصلين والمعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وكيل الخدمات الاجتماعية والتطوعية بالمسجد الحرام، م. أمجد الحازمي، إن عدد المتطوعين لخدمة المعتمرين والمصلين من الرجال وصل إلى 2352 متطوعا، والنساء 1237 متطوعة، لافتاً إلى أن الوكالة تعمل على تنويع مبادرتها لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم أفضل وأرقى الخدمات التي تقدمها، ونشر ثقافة العمل التطوعي، وتكوين الشراكات المجتمعية وتفعيل دور منسوبي ومنسوبات الرئاسة للمشاركة في الأعمال التطوعية.

وأضاف «الحازمي» إن تحقيق النتائج المتميزة للخدمات الاجتماعية والتطوعية واستدامتها، عبر اكتشاف فرص التحسين واستثمار المواهب والقدرات والكفاءات الوطنية، العاملة على خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، وتمكينها من تحقيق النجاحات على المستويَين المحلي والعالمي وبناء منظومة خدمية تراعي المستجدات العالمية والمحلية وتواكب مستهدفات رؤية المملكة، وبحث سبل التعاون مع الجهات ذات الاختصاص والجهات الخيرية والمجتمعية.

ولفت إلى أن الوكالة تعمل للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات للإسهام في تنمية قدراتهم، واندماجهم بشكل طبيعي في مختلف مواقع المسجد الحرام، وتقليل الآثار السلبية للإعاقة، من خلال خدمات متكاملة؛ لتسهيل عملية التواصل معهم، وفهمهم، وإرشادهم، والعمل على تقديم كافة الخدمات بجميع فئاتهم المختلفة.