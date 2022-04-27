شكرا لقرائتكم خبر عن 17 ألف سلة غذائية لمستفيدي «بر الأحساء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزعت جمعية البر بالأحساء أكثر من 17 ألف سلة غذائية على المستفيدين الأكثر حاجة، بمشاركة عدد من الجهات المانحة ورجال الأعمال والأفراد والهيئات والمؤسسات الحكومية.

وأوضح مدير إدارة الشراكات والإعلام بالجمعية وليد البوسيف أنه تم البدء في توزيع السلال الغذائية مطلع شهر رمضان المبارك، بمشاركة عدد من الجهات المانحة والمتطوعين والمتطوعات.

وأضاف إنه من منطلق تعزيز قيم التطوع لدى الأطفال تم إشراك طلاب الإمام البحتري الابتدائية وطلاب مدرسة حمزة الزيات لتحفيظ القرآن الابتدائية للبنين، وطالبات مدارس الشروق الأهلية، وطالبات الابتدائية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم.

وتابع: تم إيداع قيمة السلة الغذائية في نظام منافذ لعدد كبير من المستفيدين لتمكينهم من التسوق لأكثر من مرة من أي من المراكز التجارية المتعاونة .

وقال مدير إدارة المراكز ورعاية المستفيدين د. عبدالمنعم الحسين إن الجمعية حرصت على توزيع السلال التي تردها أولا بأول على مستفيديها الأحوج، كما راعت أفراد الأسرة الواحدة في التوزيع.